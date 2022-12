MAS blikt terug op voortreffelijke job in 2022

Tijdens de jaarafsluiting van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) op vrijdag 30 december 2022 heeft directeur Michel Amafo teruggeblikt op een succesvol jaar, waarin er een voortreffelijke job is gedaan. De directeur somde de hoogtepunten op die de organisatie heeft gekend in 2022. Een daarvan is het baggerproject, waarbij de vaargeul van de Surinamerivier verder uitgediept wordt ter bevordering van de scheepvaart en met het oog op de ontwikkelingen in de offshore olie-industrie.

Bij de jaarafsluiting werd van de gelegenheid gebruik gemaakt zeven jubilarissen te huldigen en een medewerker vanwege de pensioengerechtigde leeftijd uit te zwaaien.

Ook maakte de manager met gepaste trots gewag van het feit dat alle administratieve zaken van de organisatie up to date zijn. Ondanks de impact van de covidpandemie en de oorlog in Oekraïne op de MAS en een deel van haar operaties, heeft de organisatie zich kunnen aanpassen. “Major challenges also create major opportunity’s,” stelde directeur Amafo. Hiermee benadrukte hij dat moeilijke situaties de MAS hebben kunnen beperken noch achterhouden. “De bijzondere ijver, inzet en het doorzettingsvermogen van het gehele MAS-team worden weerspiegeld in al hetgeen dat is neergezet en bewerkstelligd het afgelopen jaar,’’ stelde hij, eraan toevoegend: “wij hebben als MAS-team een voortreffelijke job gedaan!”

De directeur roept bedrijven, met name de import- en exportondernemingen, op zich klaar te maken daar de handel met het baggerproject zeker bevorderd zal worden. Het baggerproject richt zich volgens de MAS-directeur op de toekomst. De economische bedrijvigheid wordt hiermee gestimuleerd. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar een schip met een diepgang van 10 meter, dan betekent dit dat het tot 10 meter beladen kan worden. Daarom moet de diepgang in de rivier toereikend zijn. Hoe dieper de rivier, hoe meer het schip geladen kan worden,” legt directeur Amafo uit. Volgens hem zullen grotere schepen met hun waar de Surinamerivier nu kunnen opvaren.

De jubilarissen werden hartelijk bedankt voor hun inzet, toewijding, motivatie, loyaliteit en goede gesprekken over de afgelopen jaren. Hen werd tevens een goede en veilige afsluiting van het jaar 2022 toegewenst. De directeur sprak de hoop uit dat het MAS-personeel zich weer voor de volle 100 procent zal in zetten in het komend jaar.