Afgelopen periode wereldwijde stijging aantal nieuwe coronagevallen

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname houdt nog steeds de cijfers van COVID-19 besmettingen in de gaten zowel nationaal als internationaal. Er is de afgelopen periode een wereldwijde stijging van de nieuwe COVID-19 gevallen geconstateerd. Ook tonen het aantal ziekenhuisopnamen en sterfte ten gevolge van COVID-19 infectie een lichte stijging.

Vanwege deze recente ontwikkelingen is het noodzakelijk gebleken de bevolking er wederom op te attenderen de COVID-19 regels na te leven om een volgende uitbraak te voorkomen, gelet op de dreigende overbelasting van de gezondheidszorg.

Het OMT heeft vooralsnog geen aanpassing van de inreisbeperkende maatregelen nodig geacht maar gezien deze stijgende trends worden de onderstaande adviezen dringend aanbevolen:

Een ieder wordt opgeroepen die reeds gevaccineerd is om een booster prik te halen. Iedereen die nog niet is gevaccineerd, maar in het bijzonder de risicogroep met onder andere suikerziekte en hoge bloeddruk wordt opgeroepen om alsnog te vaccineren. Overige MOHANA en beschermingsmaatregelen nauwlettend naleven. Speciale nadruk op overige risicogroepen die nog niet zijn gevaccineerd. Er is momenteel een grote hoeveelheid Pfizer vaccins beschikbaar voor alle individuen die alsnog gevaccineerd wensen te worden of een booster prik wensen te halen ongeacht hun eerder genomen vaccin.

U kunt terecht bij het BOG Medisch Centrum, Rode kruislaan 22 van maandag tot en met vrijdag en wel van 08:00 – 13:30 uur voor het vaccineren.

Een ieder boven 12 jaar die nog niet is gevaccineerd kan zich aanmelden. U kunt ook terecht voor uw booster, 3de of 4de vaccinatie prik indien de laatste vaccinatie 4 maanden terug is geweest.

De Surinaamse samenleving wordt opgeroepen om zich te beschermen tegen ernstige verloop van COVID-19 door zich te laten vaccineren.