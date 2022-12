Tapayari event voor seniore burgers Saramacca

Het jaar loopt weer op zijn einde en dan is het gebruikelijk dat er momenten komen van bezinning voor jong en oud. In Suriname is er een grote groep van senioren die dreigen te vereenzamen. Om deze doelgroep enigszins een beleving mee te geven voor het nieuwe jaar hebben Stichting Quintiz en Leo Club KOELA gemeend een Tapayari event voor de seniorenburgers van Saramacca te organiseren. Dit event werd gehouden in de multifunctionele zaal van het commissariaat te Groningen.



De seniore burgers werden verwelkomd met een hapje en drankje. Een welkomstwoord van Quintis Ristie en de president van Leo Club KOELA, Chinita Dhaniramsingh.

De districtacommissaris van Saramacca, Sherin Bansi Durga, bracht de beste wensen uit aan de senioren burgers. Zij hebben mogen genieten en dansen op Fos ten Muziek van de Militaire Kapel en hebben enthousiast meegedaan aan de motivatiesessie en Fos ten Tori’s van Anne-Marie Sanches.

Sanches begon met de vraag waarom vroeger een betere tijd was. En vertelt waarom elke tijdsperiode goede en minder goede kanten/dingen heeft. Zo moesten mensen vroeger te voet ergens naar toe. Nu kan dat veel makkelijker met de auto. Mensen hoeven niet meer voor een telegram te betalen, maar kunnen dat met een knop op de telefoon iemand anders bereiken.

Maar ook dat er vroeger meer liefde en tijd werd besteed aan onze naasten. En dat we nu minder tijd voor elkaar hebben. Maar alle goede zaken moeten wij behouden, onze normen en waarde en dat we ondanks alles dankbaar blijven voor de goede maar ook kleine dingen in ons leven. Blijven bidden om door alle moeilijkheden te komen. Ze sloot haar deel af met het lied This Little light of mine.

De seniore burgers werden ook voorzien van een warme maaltijd en drank. En kregen een pakketje mee om de feestdagen een glans te geven. “De activiteit heeft als doel; Bedanken en Bewonderen. Voor deze eerste keer hebben wij een planning voor 50 senioren. Die wij een beleving willen meegeven waarmee ze met een blij en goed gevoel het nieuwe jaar tegemoet gaan”, aldus de organisatie.



Het evenement is mede mogelijk gemaakt door:

– Fernandes Bakkerij

– Stg Quintiz

– Surichange

– Oxygen Resort, Mevrouw Diana Gummels

– Waterkant.Net

– Meneer José Zuiverloon

– Lions Club Paramaribo North

– Dc van Saramacca, Mevrouw Sherin Bansi Durga

– Pacific Trading

– Nationaal leger, Militaire Kapel

– Mevrouw Anne-marie Sanches

– Mevrouw Esther Visser