Belang versterking bilaterale relatie Suriname-Brazilië

Op 1 januari 2023 zal President Chandrikapersad Santokhi de inaugauratie bijwonen van President Luiz Inácio Lula da Silva. De President zal vergezeld zijn van een kleine delegatie waaronder Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Minister Ramdin zal gebruik maken van de gelegenheid om eveneens met zijn nieuwe collega nader kennis te maken en inhoudelijk enkele onderwerpen te bespreken over de bilaterale- als ook multilaterale samenwerking.

Brazilië is het vijfde grootste land ter wereld in oppervlak en de derde grootste economie van de Amerikas. In de mondiale diplomatieke sfeer wordt het land geclassificeerd als een ‘advanced economy’ hetgeen betekent dat de rol van Brazilië in de wereld in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Behalve Ecuador en Chili grenst Brazilië aan elk land in Zuid-Amerika en heeft mede daarom letterlijk een positie op het continent die de Zuid-Amerikaanse landen verenigt.

Het grootste deel (60%) van het Amazone regenwoud bevindt zich in Brazilië wat op haar beurt meer dan de helft is van het bestaand regenwoud in de wereld. Daarbij bevindt zich in Brazilië de grootste rivier in de wereld en beslaat het land minimaal vijf klimatologisch zones. Deze bijzondere eigenschappen maken dat Brazilië een koploper is in de wereld bij het bestrijden van Global Warming en overige klimatologische problemen die wereld steeds intensiever teisteren.

De Republiek Suriname en de Federatieve Republiek Brazilië onderhouden reeds 46 jaar bilaterale betrekkingen, en wel vanaf 3 maart 1976.

Er zijn wederzijdse diplomatieke vertegenwoordigingen met aan het hoofd een Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur. Suriname heeft een ambassade in Brasilia en een consulaat in Belém do Para. Brazilië heeft een ambassade in Paramaribo.

De samenwerkingsrelatie die Suriname onderhoudt met Brazilië wordt beschouwd als een strategisch partnerschap en komt voornamelijk tot uiting middels technische samenwerkingsprojecten. Hierbij wordt met Braziliaanse deskundigheid assistentie verleend voor het bereiken van duurzame ontwikkeling van verscheidene Surinaamse sectoren, onder andere landbouw, veeteelt, volksgezondheid, veiligheid, defensie, onderwijs en natuurlijke hulpbronnen.

De Braziliaanse deskundigen krijgen hierdoor ook de gelegenheid om hun expertise te verruimen bij het toepassen van hun kennis in Suriname.

Suriname is momenteel één van de landen waarmee Brazilië de meeste technische samenwerkingsprojecten heeft lopen en het is een goed voorbeeld van een succesvolle Zuid-Zuid samenwerking.

Brazilië heeft Suriname ook ondersteund met knowhow bij de recente overstroming in het Brokopondo gebied. Op verzoek van Suriname is een virtuele werkgroep in het leven geroepen met deskundigen van beide landen, op diverse gebieden, die regelmatig bijeenkomen in verband met het monitoren van de Afobaka waterkrachtcentrale.

Momenteel worden, na een periode van stagnatie vanwege COVID-19, 6 projecten gecontinueerd op het gebied van landbouw, onderwijs, natuurlijke hulpbronnen en veeteelt. Daarnaast zijn vijf projectdocumenten op het gebied van landbouw en diplomatie getekend en gereed voor uitvoering.

In de eerste week van december 2022 heeft een delegatie van het Braziliaans Agentschap voor Samenwerking (ABC), in Suriname met betrokken stakeholders twee (2) projecten geformuleerd, te weten:

“Support for the Establishment of the Cyber Security Incident Response Center in Suriname” en “Strengthening Health Surveillance of Vector-borne Diseases: Malaria, Chagas and leishmaniasis” in the framework of the Technical Cooperation Suriname-Brazil”.

Ook de samenwerking tussen beide landen op Defensiegebied is zeer vruchtbaar. Zowel Suriname als Brazilië zijn in elkaars landen vertegenwoordigd middels een Militair Attaché. Vanaf 16 april 2012 is de Defensiesamenwerking bekrachtigd met de inwerkingtreding van de “Overeenkomst inzake Samenwerking in Defensieaangelegenheden” (getekend op 22 april 2008 in Paramaribo). Met de nieuwe bedreigingen in de wereld waar ook Suriname rekening mee moet houden zoals op het gebied van cybercrime en terrorisme en de open grenzen, is het van belang deze samenwerking te verdiepen.

Brazilië heeft voorts een grote bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de Surinaamse Militaire Academie en de Militaire School die zijn gelanceerd op 20 september 2019.

In mei 2018 is de Memorandum of Understanding getekend voor samenwerking tussen het Korps Politie Suriname (KPS) en de Federale Politie van Brazilië. Deze MOU behelst de volgende gebieden voor samenwerking: capaciteitsversterking, politie-politie informatie-uitwisseling, aanpak transnationale georganiseerde criminaliteit, en politie educatie.

Het hoofddoel van deze samenwerking is het gezamenlijk optreden in de strijd tegen de grensoverschrijdende criminaliteit, met name: Border Security; Drugs Trafficking; Trafficking in Persons; Trafficking in Arms; Migration/Legalization Matters.

Van oudsher is er regelmatig overleg op het niveau van de ministers belast met buitenlandse aangelegenheden. Minister Ramdin bevestigde dat ook nu sprake is van voortzetting van de goede relaties waarbij besproken zal worden op welke wijze deze verder inhoud te geven. De bijwoning van de inauguratie is daarvoor een belangrijke vereiste.