Verdachte diverse berovingen Para op verzoek van raadsman in vrijheid gesteld

De verdachte R.C., die op vrijdag 2 december door leden van Regio Bijstand Team Midden (RBTM) op het concessiegebied van Grassalco te Maripaston in Suriname was aangehouden, is op woensdag 28 december op verzoek van zijn raadsman Derrick Veira in vrijheid gesteld door het Openbaar Ministerie.

R.C. was samen met een andere aangehouden, omdat ze verdacht werden van het beroven van diverse personen in de omgeving waar ze zijn aangehouden.

“Vanaf het prille begin was het reeds duidelijk dat mijn cliënt niks te maken had met de gepleegde berovingen. R.C. is als operator aldaar werkzaam. De berovingen zijn over een langere periode gepleegd, waarbij geen van de slachtoffers de verdachte R.C hebben herkend. Er zijn ook geen ontvreemde spullen bij hem aangetroffen.

Verder is R.S. ook bij zijn aanhouding mishandeld door de leden van RBT. Tevens was de prowagen betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval, waarbij een mast was aangereden, hetgeen lichamelijk letsel in het gezicht bij R.C ten gevolge heeft gehad. De medicatie die het herstel zouden moeten bespoedigen moest door cliënt zelf bekostigd worden. Er is tot twee keren toe het verzoek op basis van artikel 54a bij de rechter-commissaris gedaan om de verdachte vrij te krijgen.

Voor de behandeling van het tweede verzoek heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie besloten mijn cliënt in vrijheid te stellen”, aldus de raadsman.