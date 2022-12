Herinrichten wegennet nabij haven en brug over Saramaccakanaal

De reconstructie van het wegennet in Pamaribo-Zuid is voornamelijk bedoeld om het exportverkeer effectiever te doen plaatsvinden. Deskundigen van het ministerie van Openbare Werken hebben op woensdag 28 december een presentatie van dit plan aan president Santokhi en belanghebbenden verzorgd.

Het project Improving Transport Logistics and Competitiveness behelst het herinrichten van het wegennet nabij de Jules Sedney Haven en de brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de Van ’t Hogerhuysstraat. Na de presentatie in de Ballroom van Hotel Torarica hebben de aanwezigen mogen participeren aan een paneldiscussie.

Het project, dat wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), zal via het ministerie van Openbare Werken worden uitgevoerd. Het primaire doel is om de export via de Nieuwe Haven te faciliteren en te verbeteren, door de wegen rondom deze faciliteit te herstellen en kwalitatief beter te maken. De uitvoer zal gebeuren in samenwerking met een consortium bestaande uit de bedrijven Suriname Engineering Consultants (Sunecon), IBT Engineering Consultants en FIRM Engineering.

Het gaat om de Martin Luther Kingweg, de Van ’t Hogerhuysstraat, het Molenpad, de Willem Campagne-, Hernhutter- en Slangenhoutstaat, de afslag naar de Wijdenboschbrug en de brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de Van ‘t Hogerhuysstraat. Onder de herstelwerkzaamheden vallen het verbreden van de wegen waarbij er voet- en rijwielpaden bijkomen, de riolering wordt aangepakt en de nutsvoorzieningen verplaatst. De brug over het Saramaccakanaal zal worden vervangen door een bredere brug.

Dat de wegen een facelift zullen ondergaan, is volgens president Santokhi ook een onderdeel van het beleid van de regering. Het staatshoofd brengt het aanpakken van de infrastructuur in relatie met het herstelprogramma dat door het IMF wordt uitgevoerd alsook andere projecten van Suriname met financieringsinstellingen zoals de IDB en Wereldbank. “En natuurlijk ook onze PPP-projecten,” voegt het staatshoofd eraan toe.

De laatste aanbesteding vindt in het tweede kwartaal van 2023 plaats, waarna de werkzaamheden zullen aanvangen. “De maximale duur is twee jaar. Dus dat betekent dat als de start 1 juni 2023 is, het in 2025 klaar moet zijn. Die targets moeten aannemers zien te halen,” stelt OW-minister Riad Nurmohamed. Aan dit project zullen Surinaamse bedrijven deelhebben en ook terdege hierop worden voorbereid.

“Lokale bedrijven moeten niet uitgesloten worden. Aannemers moeten goed voorbereid zijn, daar besteedt de IDB heel veel aandacht aan,” aldus de bewindsman.