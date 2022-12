Guyanezen in Suriname proberen vuurwerk naar Guyana te smokkelen

De politie in Suriname heeft drie Guyanezen aangehouden die voor een groot geldbedrag in US dollar aan vuurwerk in het district Nickerie hadden gekocht, met de bedoeling deze voor wederverkoop te smokkelen naar Guyana.

Na een ingekomen tip bij het Regio Bijstand Team West (RBTW) gingen agenten op dinsdag 27 december naar de aanmeersteiger van een houtzagerij langs de Corantijnrivier in Nickerie.

Bij aankomst van de politie werd bij een ingesteld onderzoek een auto beladen met vuurwerk bij de steiger aangetroffen. Drie vreemdelingen waren bezig kartonnen dozen inhoudende een grote hoeveelheid vuurwerk in te laden in een boot, meldt het Korps Politie Suriname.

Ter plaatse bevond zich ook een automobilist die aangaf dat hij taxichauffeur is en slechts een taxirit reed voor de drie mannen.

De drie vreemdelingen en de taxichauffeur werden ter voorgeleiding aangehouden. Zowel het vuurwerk, de auto, de boot als de buitenboordmachine werden in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van Regio West, aldus de Surinaamse politie.