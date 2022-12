Registratie ambtenaren kan besparing opleveren van 100 miljoen SRD per maand

Het bevriezen van de lonen van ambtenaren die zich niet hebben geregistreerd, kan een besparing leveren van ruim 100 miljoen SRD. Dit is dinsdag onder andere naar voren gekomen tijdens de beraadslagingen in het parlement tijdens de behandeling van de Personeelswet aangaande de verplichte Landsdienarenregistrtatie (LDR).

Het parlement heeft gisteren besloten om de behandeling van de personeelswet met een maand te verschuiven waardoor de ambtenaren die zich nog niet hebben geregistreerd een maand extra de tijd krijgen dat te doen.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) die belast is met de uitvoering van het LDR, buigt voor het besluit van het parlement. De BiZa bewindsman is tevreden over het feit dat reeds 85% van de ambtenaren zich hebben laten registreren en hierdoor inderdaad een bijdrage wensen te leveren aan het herstructureren van de overheid.

Behalve het fysiek registeren bij het hoofdkantoor van BiZa aan de Wilhelminastraat in Paramaribo, worden de ambtenaren ook tegemoetgekomen met de mobile LDR-units. Daarnaast is de online registratie nog steeds opengesteld via https://ldr.egov.sr

Voor telefonische informatie kan men terecht op de volgende telefoonnummers: 8881052 en 8881403. Ook via whatsapp kan er assistentie worden gevraagd: 8533793 en 8838028