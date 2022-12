Meredith schoot Marvin dood na woordenwisseling over inhoud op telefoon

De politie in Suriname heeft een officieel persbericht uitgebracht naar aanleiding van het schietincident op tweede kerstdag, waarbij de 34-jarige douanier Meredith R. haar partner Marvin Simson (41) neerschoot. Het schot werd hem fataal.

Volgens de Surinaamse politie, die met een broer van het slachtoffer heeft gesproken, bevond Marvin zich met andere familieleden voor een kerstdiner bij de woning aan de aan de Ronald Phoelsingweg. Nadat de broer en het latere slachtoffer foto’s hadden gemaakt met de overige familieleden, is Meredith vermoedelijk in de telefoon van Marvin gegaan.

Op een bepaald moment liep Meredith de woning binnen en ontstond er in de keuken een woordenwisseling tussen man en vrouw. De man des huizes liep naar buiten en de vrouw gooide de telefoon vervolgens naar buiten.

In de deuropening van de keuken haalde Meredith plotseling haar dienstvuistvuurwapen tevoorschijn, waarmee zij op haar partner schoot. Marvin werd geraakt en zeeg neer. Het lukte de broer om Meredith het wapen afhandig te maken en dit later te overhandigen aan de politie.

De politie van het bureau De Nieuwe Grond ging na een melding van het Command Center ter plaatse. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en was inmiddels door familieleden per eigen gelegenheid afgevoerd naar de SEH. De verdachte Meredith had de plek inmiddels te voet verlaten.

Marvin kwam op de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te overlijden. Zijn lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen. De verdachte Meredith heeft zich diezelfde maandagavond op het politiebureau De Nieuwe Grond aangemeld.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is ze door de politie in verzekering gesteld. De zaak is intussen overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.