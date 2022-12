Kabinet sluit 2022 af en blikt vooruit op 2023

Het kabinet heeft op woensdag 28 december het haast afgelopen jaar gezamenlijk afgesloten. President Santokhi bleef in zijn toespraak stilstaan bij de uitdagingen van 2022 en hetgeen gerealiseerd is. Het staatshoofd van Suriname blikte op het presidentieel paleis vervolgens vooruit op 2023. De Surinaamse regering gaat volgens hem verder met het uitvoeren van projecten. Het beleid zal in eenheid voortgezet worden.

President Santokhi merkt op dat er vooruitgang wordt geboekt in het uitvoeren van het beleid. De regering treedt het nieuwe jaar zelfverzekerd tegemoet. Zij is in het haast afgelopen jaar niet afgeweken van de gestelde doelen en zal in 2023 het pad van ontwikkeling voortzetten. “We gaan door, laat niemand u afleiden. Wij gaan ongestoord en onbevreesd verder,” aldus het staatshoofd. Hij voegt eraan toe dat de regering een team is en niet mag falen.

Vooruitblikkend op 2023 zegt de president dat de parameters van vooruitgang er goed uitzien. De regering wil de samenleving blijvend tegemoetkomen met verlichtingsmaatregelen. Hij noemde het sociaal vangnet waarbinnen de sociale uitkering aan onder meer AOV’ers, mensen met een beperking en andere groepen is aangepast.

Verder is het de bedoeling om huishoudens met een inkomen tot SRD 6500 te ondersteunen. De regering wil in 2023 meerdere sectoren faciliteren om de ontwikkeling van het land verder ter hand te nemen.

Het staatshoofd bleef ook stilstaan bij het herstelprogramma dat met steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt uitgevoerd. Het beleid van de regering is erop gericht om de economie weer gezond te maken. Het betreft een 3 jaar durend project waarbinnen groei van de economie zichtbaar moet zijn. Dit geniet hoge prioriteit bij de regering. Zij zal met middelen die vrijkomen rust in de samenleving brengen. “We zullen het beleid blijven volgen,” aldus president Santokhi.