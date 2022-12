Gestoorde man valt mensen aan met mes en vernielt Safe City camera

Een geestesgestoorde man, die zich bijkans een week in de omgeving van de Anton Dragtenweg in Suriname ophield, is woensdagmorgen uit zijn vel gesprongen te Leonsberg. Hij rende met een lang mes achter voorbijgangers. Alsof dat niet genoeg was bekogelde hij hen en automobilisten met stenen.

Ook probeerde de agressieve man een Safe City camera kapot te maken, door met stenen en een stuk hout in de richting van de camera’s te gooien (foto). Het lukte hem een deel van het systeem te vernielen.

Het lukte de leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) van de Surinaamse politie om de verdachte in de kraag te vatten. Hij werd overgebracht naar politiebureau Geyersvlijt. De verdachte is in de politiewacht om voorgeleid te worden. Er zijn gelukkig geen slachtoffers die letsel hebben opgelopen.

Volgens een buurtbewoner woont de man in een bushuisje meters verwijderd van de safe city camera’s. Volgens de man komt het vaak voor dat de zulks gedrag vertoont en vernielingen verricht.