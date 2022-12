200 auto’s betrokken bij gigantische kettingbotsing in China (video)

In de Chinese stad Zhengzhou vond vandaag een gigantische kettingbotsing plaats op een brug. Naar schatting zo’n 200 auto’s zijn betrokken bij het ongeluk.

Volgens de autoriteiten was dichte mist de oorzaak van het incident op de Zhengxin Huanghe-brug over de Gele Rivier. Het zicht was op sommige plekken in China minder dan 200 meter.

Op beelden hieronder is de ravage goed te zien: auto’s en vrachtwagens staan kriskras op de weg. Sommige zijn verfrommeld of bovenop een ander voertuig geëindigd.

Wonder boven wonder viel het aantal ernstige slachtoffers mee; een persoon kwam om het leven. Wel raakten meerdere mensen gewond.

Bekijk de beelden hier: