President woont Kerstmis Kathedrale Basiliek bij

De Surinaamse president Santokhi heeft samen met first lady Melissa Santokhi-Seenacherry de Kerstmis in de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus in Suriname bijgewoond.

Bisschop van Paramaribo, Karel Choennie, ging voor in de dienst die als thema had: “God werd mens om ons niet alleen te verlossen van de slavernij der zonde, maar ook van de zonde der slavernij”.

Hierbij werd onder andere stilgestaan bij de rol van de kerk in het geheel. De geestelijke gaf aan dat kerken hun geweten zullen moeten onderzoeken en heel concreet het leed moeten benoemen dat Inheemsen, tot slaaf gemaakten en hun nakomelingen is aangedaan.

President Santokhi en de first lady hebben de boodschap tot zich genomen; zij wensten de aanwezigen gezegende kerstdagen toe.

