Man die door vrouwelijke douanier werd beschoten overleden in ziekenhuis

De 41-jarige Marvin Simson, die op tweede kerstavond in Suriname door zijn partner na een woordenwisseling werd beschoten, is kort na aankomst in het ziekenhuis overleden als gevolg van de schotverwonding.

Het lukte de politie later in de nacht de schutter, de vrouwelijke douanier Meredith R., in de kraag te vatten. De verdachte wordt straks voorgeleid bij een hulpofficier. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden beslist of ze in verzekering wordt gesteld.

Dit geval deed zich voor aan de Ronald Poelsinghweg te Hanna’s Lust. Vernomen wordt dat er een familie bijeenkomst was op het adres toen de douaneambtenaar uit woede haar dienstwapen tevoorschijn haalde en op de 41-jarige Marvin schoot. Hij raakte gewond aan zijn bovenlichaam, gaf een familielid aan de redactie van Waterkant.Net. te kennen.

Na het schietincident verliet de schutter de plaats. Ze werd later aangehouden. Het gewonde slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij kwam te overlijden.

De politie van De Nieuwe Grond zal het verdere onderzoek overdragen aan de recherche.