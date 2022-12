Antiliaanse Maria door ex doodgeschoten in Rotterdam

De vrouw die op tweede kerstdag dood gevonden werd in een woning te Rotterdam-Zuid is de 43-jarige Antiliaanse Marianella (Maria) Seintje. De verdachte is haar ex-partner Julien M. (44).

De vrouw was nog maar een paar dagen uit een zogeheten blijf-van-mijn-lijfhuis. Ze verbleef daar omdat haar ex-partner gedreigd had haar dood te schieten. Vermoedelijk heeft hij dat ook gedaan.

Het lichaam van Maria werd door agenten gevonden nadat er op tweede kerstdag rond 18.50 uur een melding bij de politie binnenkwam. Haar 8-jarig dochtertje heeft haar oma gewaarschuwd dat er wat ergs was gebeurd met haar moeder. Oma heeft toen de politie gealarmeerd meldt De Telegraaf.

De politie heeft dinsdagochtend een 44-jarige man aangehouden. Ook werd een 52-jarige man uit Rotterdam opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid. Hij werd in zijn woning aan de Jufferkade gearresteerd.

In dit pand werd ook een vuurwapen gevonden.