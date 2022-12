32-jarige brandweerman plotseling overleden

Een 32-jarige brandweerman te werk gesteld op post Knuffelsgracht in Suriname, is in de nacht van eerste- op tweede Kerstdag plotseling overleden.

Het levenloze lichaam van de 32-jarige Shailendra Lochan werd maandag in de vroege ochtend, in zijn woning aan de Eduard Abrahamsweg aangetroffen. Hij lag roerloos in de badkamer. Na de ontdekking werd de politie ingeschakeld.

De agenten van De Nieuwe Grond waren ter plaatse voor onderzoek. Volgens de bevindingen van de ingeschakelde arts zijn er geen tekenen van misdrijf op het ontzielde lichaam waargenomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal het stoffelijk overschot worden afgestaan aan de nabestaanden.