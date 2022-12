Deze woning in Suriname is vanavond door brand verwoest. Het gaat om een woonhuis aan de Kaneelappelstraat in het Lachman project te Nickerie.

De brand brak omstreeks 19.05u uit. De buurman wist moeder zoon en twee kinderen in veiligheid te brengen.

Omdat het om een drassig terrein ging kon het derde voertuig van de Surinaamse brandweer niet snel bij de brand zijn.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.