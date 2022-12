Voor roofmoord gezochte Guyanees in Suriname aangehouden

De autoriteiten in Suriname hebben deze Guyanees aangehouden (foto), die in eigen land gezocht wordt voor roofmoord. De verdachte Kevin C. zou op kerstnacht vorig jaar betrokken zijn bij een roofoverval waarbij een man werd doodgeschoten.

Hij vluchtte daarna na Suriname en werd precies een jaar later, door RBTP en KD in samenwerking met DNV aangehouden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man werd aangehouden in het onderzoek naar de moord op de Chinese winkelierster aan de Pandit Paltan Tewarieweg.

In die zaak werden afgelopen week zes mannen aangehouden, waarvan vier verdachten van Guyanese afkomst. Bij het natrekken van hun gegevens bleek dat twee aangehouden Guyanezen ook gezocht worden in Guyana. Kevin C. dus voor roofmoord en een reeks overvallen en andere misdrijven. En de andere Guyanese man voor verschillende berovingszaken.

In de zaak van de doodgeschoten Chinese winkelierster is afgelopen weekend een zevende verdachte aangehouden. Hij zat in de vluchtauto die gebruikt is bij de roofoverval op de supermarkt van de vrouw. Hij werd zaterdag klemgereden te Charlesburg.