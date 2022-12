Ruim 270 landbouwmachines overhandigd aan begunstigden SAMAP

Het Suriname Agricultural Market Access Project (SAMAP) van de Wereldvoedsel organistatie van de Verenigde Naties (FAO) is gestart met de levering van de eerste set van landbouwmachines aan begunstigden van de tweede ronde van de Matching Grant Facility (MGF 2).

Tijdens het evenement hebben de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien en de Representative of FAO of Trinidad and Tobago and Suriname, Reuben Robertson ruim 270 machines met een totale waarde van bijkans USD 60,000.00 overhandigd aan vijf organisaties die in aanmerking zijn gekomen voor een Large Grant te weten; Zudo Tropical Fruits NV (Saramacca), Cooperatieve Vereniging Zondagse Markt De Nieuwe Grond (Wanica), Landbouwcooperatie Montoe (Marowijne), Agro-producenten Nieuwe Generatie (Wanica) en Stichting SABANA TOKORO- (Langu- Sipaliwini).

Van juni 2022 tot en met december 2022 voltooide FAO/SAMAP de ondertekening van 157 small en 12 large grant-overeenkomsten met kleinschalige landbouwers, verwerkers en agribusinesses die in aanmerking zijn gekomen voor landbouwmachines, equipment en diensten.

Gelijktijdig met dit ondertekeningsproces startte SAMAP met het inkoopproces van de meer dan 15.000,00 aangevraagde items, met een waarde van ruim USD 2.8 miljoen. Vergeleken met de eerste oproep van de MGF, waarbij SAMAP 5756 artikelen met een geschatte waarde van meer dan USD 900.000,- voor 63 begunstigden heeft inkocht, is dit een stijging van ruim 300%.

“SAMAP is een uniek project. In mijn 40-jarige carrière heb ik dit soort projecten nog nooit meegemaakt, niet alleen wat betreft de waarde van de investering, maar ook wat betreft de uitvoering.” Ik moet vandaag benadrukken dat hoewel het misschien een heel gemakkelijk en soepel proces lijkt, het in werkelijkheid achter de schermen een zeer competitief proces is geweest, niet alleen voor de aanvragers, maar ook voor ons als Project Steering Committee (PSC) waarbij we enkele belangrijke en moeilijke beslissingen moesten nemen. Zoals u weet werden alle projecten geëvalueerd op hun technische en financiële haalbaarheid, door onafhankelijke technische experts, zonder enige invloed van mij of iemand anders,” vertelde minister Sewdien in zijn felicitatieboodschap aan de begunstigden.

De vertegenwoordiger van de FAO van Trinidad & Tobago en Suriname, Reuben Robertson, benadrukte dat de bijdrage van de Matching Grant Facility aan de algemene ontwikkeling van de landbouwsector in Suriname bijzonder is.

“Ik heb dit persoonlijk ervaren tijdens veldbezoeken aan boeren die hun machines en apparatuur al hebben ontvangen en zelf aangeven en demonstreren hoe deze machines hen een extra duwtje in de rug geven om hun doelen te bereiken om zo de productie en kwaliteit markttoegang te verhogen. Door de investeringssteun blijven boeren gemotiveerd om te blijven investeren in hun bedrijf, ondanks alle obstakels als gevolg van klimaatverandering en macro-economische factoren,” aldus Robertson.

“Enkele maanden geleden hebben we een overeenkomst met u getekend, met de belofte om uw apparatuur eind dit jaar te leveren. En hier zijn we vandaag, voor het overhandigen van uw eerste set machines. Met deze machines en equipment die u vandaag heeft ontvangen, gaat u de implementatiefase van uw project in. U hebt nu de verantwoordelijkheid om te bewijzen dat u in staat bent om uw projectdoelen te bereiken, namelijk het vergroten van uw productie- en verwerkingscapaciteit, zoals beschreven in uw project,” benadrukt Chief Technical Advisor van FAO/SAMAP, Erick Zeballos

Voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Zondagse Markt De Nieuwe Grond, Ramtjanderpersad Lachman benadrukte het belang van mechanisatie in de landbouw om voedselzekerheid te realiseren. “Wij als producenten moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen om de landbouwsector verder te ontwikkelen door onze productie en kwaliteit te verhogen met de investering die we vandaag van SAMAP hebben ontvangen”.

Bekijk hier meer foto’s van de overhandiging.