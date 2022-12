In trens gevallen man op eigen risico uit ziekenhuis vertrokken

De 43-jarige Shailinder Bhawan, die zaterdagavond in een trens te Leiding 9 was terechtgekomen en daarbij is verdronken, was op eigen risico ontslagen uit het ziekenhuis.

Uit het onderzoek blijkt dat hij op 25 november was opgenomen in het ziekenhuis daar hij een hersenbloeding had opgelopen. Hij moest hiervoor geopereerd worden, maar dit werd steeds uitgesteld.

Volgens de familie is hij op 19 december tegen advies van de specialist naar huis gekomen. Zaterdag was hij de hele dag bezig zijn bromfiets uit te testen. Rond 19.00u zag een familielid de bromfiets in de trens. Bij nader onderzoek bleek dat Bhawan ook in de trens was beland.

Na de ontdekking werd hij daaruit gehaald, maar het bleek dat hij geen teken van leven vertoonde. Het vermoeden bestaat dat de man door verdrinking is overleden.

Het lijk van Bhawan is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vrijgegeven.