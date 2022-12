22-jarige man in stuwmeer verdronken op eerste kerstdag

De 22-jarige James de Mesquita Sousa Jose is op zondag 25 december in het stuwmeer in het district Brokopondo verdronken. Dat meldt het Korps Politie Suriname (KPS) vandaag.

De politie van het bureau Brokopondo kreeg op 25 december een telefonische melding van een verdrinking van een manspersoon in het stuwmeer in de omgeving van Eron bergie.

Bij aankomst van de wetsdienaren op de locatie wees het onderzoek uit dat James zich met andere arbeiders op een ponton bevond waar er las- en andere werkzaamheden worden verricht.

Op een bepaald moment werd het onstuimig op het meer en raakte de kleine metalen boot los. James sprong vervolgens in het water om deze vast te pakken, maar verdween in de diepte en kwam niet meer boven water.

Naar zeggen van de andere arbeiders kon het slachtoffer wel zwemmen. Het ontzielde lichaam van James is nog niet geborgen. De zoekactie wordt door duikers ingezet, aldus de Surinaamse politie.