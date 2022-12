VIDEO: International Mall of Suriname verrast bezoekers met 1.000 shot vuurwerkspektakel

International Mall of Suriname heeft vrijdag zijn bezoekers verrast met een 1.000 shot vuurwerkspektakel van importeur Liberty Fireworks.

De zware gigantische cakebox, de enige in z’n soort in het land, heeft tal van effecten en is een ware beleving. Voorbijgangers op de noordelijke- als zuidelijke rijstrook van de Ringweg waren massaal gestopt om het geheel te beleven.

Tot en met vandaag zijn er reeds 37 containers van 40 voet met vuurwerk aangekomen in het land. De lading is inmiddels ook al volledig geĆÆnspecteerd door de brandweer. Zij controleert of er geen verboden vuurwerksoorten het land zijn binnengekomen. Tot dusver zijn er geen verboden items aangetroffen.

De vuurwerkimport is dit jaar toegenomen. Vorig jaar bedroeg het aantal aan het eind van de vuurwerkperiode 17. De importeurs mogen tot en met 31 december vuurwerk binnenhalen.

De groothandel verkoop is sinds 1 december gestart. De verschillende importeurs zijn druk bezig hun winkels te bevoorraden voor de algehele verkoopdagen na de kerstdagen.

De verkoop aan consumenten (kleinhandel) en de afsteekperiode is van 27 december tot en met 1 januari.

Bekijk hieronder een deel van het spektakel: