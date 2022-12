IGS-kampioensdelegatie maakt opwachting bij president

Suriname is in november in Georgetown, Guyana, de grote winnaar geworden van de Inter-Guyanese Spelen (IGS), waaraan de drie Guyana’s hebben deelgenomen. Suriname werd gekroond tot algemeen kampioen ondanks Guyana vijf van de negen sportonderdelen won. Het aantal behaalde punten bracht echter de doorslag. De negen onderdelen waren: atletiek, badminton, wielrennen, volleybal, tennis, voetbal, tafeltennis, zwemmen en basketbal. De delegatie heeft op zaterdag 24 december op het presidentieel paleis haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi.

Hierbij was ook de directeur Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, aanwezig. Hij noemt de ontvangst van de delegatie door het staatshoofd een bijzonder moment. “De president heeft woorden van motivatie en trots uitgesproken. Hij heeft de sporters oftewel studentatleten opgeroepen om als rolmodel te dienen,” aldus de functionaris van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Directeur Touw Ngie Tjouw geeft verder aan dat de jonge sporters ingenomen zijn dat zij ook hebben kunnen socializen met het staatshoofd. “Erkenning en waardering zijn bijzonder belangrijk. Dit is een stimulans voor 2023.”

Santokhi heeft de jongeren opgeroepen om behalve hun sportdroom na te jagen ook te investeren in hun studie. Er zijn volgens het staatshoofd enorme mogelijkheden in de olie-en gassector. De opleiding olie en gas aan het Natuur Technisch Instituut Suriname (NATIN) is in oktober ceremonieel van start gegaan. Talentonderwijs is volgens de president bijzonder belangrijk. “Talent moet professioneel gestimuleerd worden,” sprak hij.

Echter meent de president dat de kracht voor de ontwikkeling van de natie ook ligt in technische studierichtingen. Het staatshoofd heeft beklemtoond dat hij altijd beschikbaar is om te praten over sportontwikkeling. “Sport staat hoog op de agenda van de regering. Wij zijn beschikbaar om projecten te ondersteunen,” aldus het staatshoofd. Hij vroeg wel dat organisaties met goed onderbouwde projectdossiers komen. Er zijn middelen gereserveerd vanuit een Sportfonds en ook vanuit het kabinet van de president.