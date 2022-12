Dronken vader schiet zoon in beide benen

Een dronken vader in Suriname heeft zijn 29-jarige zoon met een jachtgeweer in zijn beide benen geschoten. Dit drama deed zich zaterdagavond voor aan de Krishna Oeditweg te Kwatta.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte onder invloed van alcohol verkeerde. Er ontstond ruzie, waarbij de vader zijn jachtgeweer pakte en daarmee op zijn zoon schoot. Als gevolg hiervan raakte de zoon door hagel aan beide benen gewond.

Na het schietincident is de politie ter plaatse geweest voor onderzoek, maar de zoon zette de sterke arm op een dwaalspoor. Hij verklaarde dat hij zichzelf per ongeluk met een jachtgeweer zo hebben verwond.

Op eerste Kerstdag stapte iemand naar de politie en deed het werkelijke relaas. De zoon werd door de politie vandaag aan de tand gevoeld die toegaf dat zijn vader op hem heeft geschoten.

In het belang van het onderzoek is vader Bisnoedath R. (54) aangehouden en in verzekering gesteld. Het jachtgeweer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.