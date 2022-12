RBTP staat bij jaarafsluiting stil bij plotselinge verlies lid Rayen Burleson

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) is onlangs haar zeer gewaardeerd lid Rayen Burleson tragisch kwijtgeraakt. Burleson werd in de nacht van 21 op 22 december dood in een auto aangetroffen.

RBTP heeft in verband hiermee haar jaarafsluiting in een ander setting laten plaatsvinden. Om het verlies van Burleson te kunnen verwerken heeft het RBTP op vrijdag 23 december een sessie met psycholoog Harry Mungra gehad.

Leden van het RBTP-team hebben aangegeven dat in hun minder sterke periode Rayen juist degene was die het geheel toesprak. Met deze motiverende karaktereigenschap van Rayen zullen zij, ondanks hun groot verlies, het veldwerk blijven voortzetten en zullen zij de zware criminaliteit blijven bestrijden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

“Het RBTP wenst de gemeenschap bezinningsvolle feestdagen toe en een vredig en liefde volle jaarwisseling”, aldus de Surinaamse politie op haar website.