Neergestoken lijfwacht Guyanese president krijgt bevordering in ziekenhuis

Telon Perreira, de lijfwacht van de Guyanese president Irfaan Ali, die op 15 december bij The State House werd neergestoken door een Nigeriaanse man, is vandaag door het staatshoofd in het hospitaal bevorderd tot de rang van korporaal.

Het staatshoofd en commissaris van politie, Clifton Hicken, hebben de gewonde veiligheidsman in het ziekenhuis bezocht en hem bevorderd.

De Guyanese president prees Perreira voor zijn moed. De veiligheidsman vertelde de president dat hij graag weer aan het werk wil.

In de vroege ochtend van 15 december confronteerde de verdachte de beveiliging en zei: “Ik wil de president”.

De verdachte trok vervolgens een mes uit de taille van zijn broek en stak Perreira vijf keer in zijn nek en rond zijn lichaam. Daarna lukte het hem een vuurwapen van een beveiliger te pakken.

De genoemde man vuurde verschillende kogels af, waarna de beveiliging terugschoot en de verdachte gewond raakte.

Een 9 mm-pistool en zeven 9 mm hulzen werden teruggevonden. Zowel de verdachte als de politieman werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp.