Man valt dood neer bij pinautomaat in Paramaribo

Een nog onbekende man is vrijdagavond dood neergevallen bij een pinautomaat in Paramaribo. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man geld was gaan opnemen bij de ATM aan de Koninginnestraat en zich plotseling niet goed voelde.

Hij zeeg neer en bleef roerloos op de grond liggen. Er werd assistentie verleend vanuit het Sint Vincentius Ziekenhuis, maar het bleek al gauw dat de man geen teken van leven vertoonde.

De politie van Centrum was ter plaatse. De overige instanties werden ingeschakeld om de zaak verder te onderzoeken.