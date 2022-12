Flinke ravage bij aanrijding hoek H.D. Benjamin- en Boretstraat

Een Ford F150 en Toyota Vitz zijn vanmorgen rond 06.00 uur hard met elkaar in botsing gekomen op de hoek van de H.D. Benjamin- en Boretstraat in Suriname. Daarbij is er een enorme ravage ontstaan zoals op de foto’s te zien is.

De Vitz werd bestuurd door een vrouw. Zij raakte zwaargewond en is voor medische behandeling per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De vrouw zat bekneld achter het stuur en de brandweer werd ingeschakeld om haar te bevrijden. Voor aankomst van de brandweerlieden was het slachtoffer reeds uit de wagen gehaald.

Volgens de eerste informatie is de bestuurster de veroorzaker van de aanrijding. Zij zou op de hoek de rijbaan van de pick-up hebben doorkruist. Als gevolg van de botsing kwamen beide wagens bij het terras van restaurant Effe anders tot stilstand. Het terras is daarbij beschadigd.

Beide voertuigen zijn zwaar gehavend en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.