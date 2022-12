19 uitblinkende politieambtenaren regio Paramaribo krijgen schouderklopje

De directeur Operatie Korps Politie Suriname (DOKPS), commissaris Bryan Isaacs, heeft op vrijdag 23 december in samenwerking met de regiocommandant van Paramaribo, commissaris Orlando Jacott, getracht 19 medewerkers binnen regio Paramaribo als blijk van waardering voor hun getoonde inzet en dienstijver te belonen door hen een schouderklopje te geven.

De 19 medewerkers kregen bij de decoratie als dankzegging een certificaat aangereikt. Een van de gehuldigden is de talentvolle voetballer Sercinio Caupain verbonden aan bureau Munder (rechts op bovenstaande foto).

“Middels deze weg wordt eveneens de intrinsieke motivatie onder de medewerkers gestimuleerd”, meldt de afdeling Public Relations.

Jacott heeft benadrukt dat ondanks alle beperkte middelen en personeel, de medewerkers hebben getracht de werkzaamheden te verrichten, waarvoor de functionaris zijn persoonlijke dank heeft uitgebracht.

Izaacs heeft zich verontschuldigd, indien hij ooit krenkend is overgekomen op het werkgebied. Verder heeft hij aangegeven dat iedere politieman met een bepaald doel zijn huis verlaat, maar dat er twee momenten kunnen zijn gedurende de werkzaamheden met name ‘softbal’ of ‘hardbal’.