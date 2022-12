White Christmas Caribbean party zaterdag 24 december in Rijswijk

Komende zondag en maandag is het weer kerst en om de kerstdagen in te luiden is er op zaterdag 24 december 2022 (kerstnacht) een White Christmas Caribbean Party in Rijswijk (Zuid-Holland). Met live muziek van de populaire all-round formatie 2-Remember.

Tussendoor draaien DJ’s Shann, Meldevo en Meo Mania de lekkerste merengue, bubbling, soca, zouk, dancehall, kaseko uit Suriname en urban hits van toen en nu!

Het feest vindt plaats in de toplocatie Sir Winston Club Rijswijk, een gezellig opgezette party club niet ver van Den Haag. De club heeft alle ingrediënten in huis om een onvergetelijke happening van deze Christmas Party te maken.

LET OP: Dit Kerstfeest is altijd druk bezocht dus wacht niet te lang met het kopen van kaarten. Wees er snel bij en haal ze vandaag nog hier via www.carifesta.nl. Het wordt een leuk 30+ feest met de beste Caribische muziek van toen en nu kleurrijk en volwassen publiek.

Natuurlijk kun je zaterdag weer lekker eten. De Surinaamse catering wordt verzorgd door Royal Java Food. Mis dit niet en regel je witte kleding en party-crew vandaag nog!

White Christmas Party met 2-Remember

DRESSCODE: WIT

Zaterdag 24 december 2022 (Kerstnacht)

Tijd: 23.00u – 04.00u

SIR WINSTON CLUB

Rijswijk (Zuid-Holland)

Kaarten hier via Eventbrite.