Uitbreiding AZP met Hart-operatiekamer en vernieuwde Intensive Care Unit

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft als onderdeel van het Health Facilities Improvement-project afgelopen week een Hart-Operatiekamer in gebruik genomen. Tegelijkertijd vond de opening plaats van de nieuwe vleugel van de Intensive Care Unit (ICU).

Met nieuwe c.q. hypermoderne medisch apparatuur beschikt Suriname thans over een moderne faciliteit voor hartchirurgie en een ICU, die beschikt over 8 kamers voorzien van bedden. Het geheel is een deelproject, dat onderdeel is van het Health Facilities Improvement project.

Zowel de Surinaamse president Santokhi als AZP-algemeen directeur Claudia Marica-Redan toonde zich ingenomen met de oplevering van de faciliteiten. Beiden zijn ze van mening dat hiermee de kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname niet alleen verder wordt verbeterd, maar ook gegarandeerd is.

President Santokhi zegt dat investeren in de gezondheidszorg niet alleen zekerheid in het systeem brengt, maar ook ervoor zorgt dat de dienstverlening betaalbaar is. Hij benadrukt dat het gaat om investeren in het leven van de mens. “Er moeten mogelijkheden gecreëerd worden voor de zieke mens”, stelt het staatshoofd.

Volgens directeur Marica-Redan heeft het AZP reikhalzend uitgekeken naar dit moment. Ze sprak van een bijzondere dag voor het ICU-team, dat zich dagelijks volledig inzet voor de complexe zorg van patiënten. “De ICU is het kloppend hart van de ziekeninrichting en met de ingebruikname van de units voldoet het AZP verder aan internationale standaarden.” Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid noemt het project een visitekaartje. “We hebben hiermee de toon gezet in het Caraïbisch gebied,” aldus de bewindsman. Volgens hem mag de gemeenschap verzekert zijn topklinische zorg.

Dit project wordt op zijn beurt gefinancierd door het OPEC FUND. De stakeholders van dit project zijn de regering van Suriname, de ministeries van Volksgezondheid, en Financiën en Planning en het AZP. De uitvoering ligt in handen van Bouwbedrijf Kiesel N.V.