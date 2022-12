Theater Rotterdam: Primisi van Alida Dors

Kunnen we toegeven aan ons verlangen om liefde te geven en te ontvangen? Hoe kunnen we onszelf toestaan om compassie en verbinding te voelen? Hoe kunnen we onze vijanden vergeven – de vijand buiten, maar ook die binnenin onszelf?

In ‘Primisi’, Surinaams voor “permissie”, vraagt artistiek directeur, theatermaker en choreograaf Alida Dors zeven performers, met elk een eigen vrouwelijke energie, om op onderzoek te gaan.

Nadat ze in Or Die Trying en R.I.O.T. de thema’s ‘vechten en weerbaarheid’ onderzocht, stuurt Dors haar Dance Chronicles nu in een nieuwe richting: ‘de liefde’. In deze nieuwe choreografie bij Theater Rotterdam zien we de glans van de liefde, maar ook de schaduwkanten. Dors ontleedt de liefde op intieme manier en laat het zoete water stromen.

In Primisi ervaren we de liefde als een rituele wassing. Kijk voor meer informatie op de site van Theater Rotterdam.