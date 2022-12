Politie gestart met algehele veiligheidscontrole in Paramaribo

Het Korps Politie Suriname (KPS) is donderdag gestart met het verhogen van haar zichtbaarheid in Paramaribo. De kick-off was donderdagavond waarbij tal van interventies gepleegd werden.

Politiewoordvoerder Milton Bisschop laat optekenen dat de politie mini-roadblocks, algehele veiligheidscontrole zal initiëren. De veiligheid en rust moet gewaarborgd worden zegt Bisschop.

Zo was er bij bureau Nieuwe Haven een algehele verkeerscontrole (foto). Onder toeziend oog van verschillende inspecteurs waren de manschappen druk bezig. Overtreders werden meteen op de bon geslingerd.

Aan de automobilisten, actieve en passieve deelnemers wordt gevraagd de bevelen van de politie te volgen. Ook tegen geluidsoverlast alsook het zich niet houden aan de wettelijke voorschriften om een winkel en of bar te runnen zal er worden opgetreden zegt de woordvoerder.

Met de komende drukte in de binnenstad doet de politie verder een beroep op de samenleving om de instructies van de politie stipt te volgen. Tegen automobilisten zal er streng worden opgetreden bij het niet naleven van de wettelijke voorschriften.