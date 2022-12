Meerdere gewonden nadat auto over de kop slaat aan de Wayamboweg

Bij een zwaar verkeersongeval aan de Wayamboweg in Suriname, zijn vanmiddag zeker vier mensen gewond geraakt. Het gaat om een eenzijdig ongeval, waarbij een auto over de kop sloeg ter hoogte van kilometer 23.

Volgens de eerste informatie reed de auto vanuit Saramacca richting Paramaribo. Bij het beschrijven van een bocht verloor de bestuurder door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur.

De auto raakte van de weg en sloeg op een landbouwareaal over de kop. Vier personen raakten gewond. Twee ambulance werden ingeschakeld om de slachtoffers af te voeren.

Het voertuig was enorm gehavend zoals ook op de foto te zien is. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.