Aangehouden moordverdachte viel politie aan met mes

Junior A., de 25-jarige man die vanmorgen door de Surinaamse politie is aangehouden nadat hij zijn 21-jarige vriendin Murtle Jentie gisteren doodstak, viel de politie met een mes aan bij zijn arrestatie. Hierdoor waren de wetsdienaren genoodzaakt vuurwapengeweld aan te wenden en heeft Junior daarbij een schotwond opgelopen.

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en de Recherche van Regio Midden (RRM) hebben hem daarna, op het woonadres van zijn biologische vader aan de Monplasairweg, in de boeien geslagen. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De wetsdienaren deden de Monplasairweg aan, na een melding dat Junior zich op dat adres bevond. Bij aankomst van de politie hield de voortvluchtige verdachte zichzelf schuil in een bosschage en poogde zelfmoord te plegen door zichzelf met het mes steekverwondingen toe te brengen in zijn borststreek.

Bij zijn aanhouding ging hij tekeer en viel de agenten met het mes aan, waardoor hij een schotwond opliep. Per ontboden ambulance is hij ter verpleging afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het academisch Ziekenhuis Paramaribo. Onder politiebewaking is hij ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen en verkeert buiten levensgevaar.

Na te zijn voorgeleid is de verdachte Junior na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.

De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak.