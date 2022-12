Een lid van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) is vannacht met een schotwond dood in een pick-up aangetroffen op de hoek van de Poncianalaan en Vieruurbloemstraat in Suriname.

Vermoedelijk heeft de wetsdienaar de hand aan zichzelf geslagen.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn in grote getallen ter plaatse bezig met het onderzoek.

Zo gauw er meer bekend is volgt er een update.