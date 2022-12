Grote verslagenheid na dood politieman RBTP

De politieman die afgelopen nacht dood in een voertuig werd aangetroffen op de hoek van de Vieruurbloemstraat en Poncianalaan in Suriname, is de 33-jarige Rayen Burleson, ook wel bekend als Burzje.

Hij was lid van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) van de Surinaamse politie en was ook bekend als artiest en ondernemer.

Zeer waarschijnlijk heeft hij de hand aan zichzelf geslagen. Naar verluidt ligt het motief tot de zelfdoding van de agent in de relationele sfeer. Hij zou ruzie hebben gehad met zijn vriendin die ook in de auto zat.

Collega’s van de afdeling, maar ook vrienden en kennissen hebben met grote verslagenheid gereageerd op zijn dood.

Nadat de politie de melding kreeg en ter plaatse kwam werd de omgeving groots afgezet. De pick-up die door Rayen werd bestuurd is door een sleepwagen weggesleept. De politie van bureau Uitvlugt heeft de zaak in verder onderzoek.