Argentinië overweegt Lionel Messi op munt te zetten

Lionel Messi zou wel eens het gezicht van de Argentijnse peso kunnen worden nu de Centrale Bank van het land nadenkt over manieren om de winnaar van het WK te eren.

Na tientallen jaren van doelpunten, dromen en nederlagen hief de voetballegende eindelijk de trofee in de lucht op zondag 19 december namens zijn land.

De 35-jarige aanvaller was duidelijk verheugd om de ultieme prijs van de sport in ontvangst te nemen na de spannende finale tegen Frankrijk in Qatar. Argentinië versloeg Frankrijk met 4-2 na strafschoppen na een 3-3 gelijkspel.

Maar het ziet ernaar uit dat de lofbetuigingen voor Messi zullen blijven komen, gezien nu de Centrale Bank van Argentinië overweegt om het gezicht van de voetbalster op het biljet van duizend peso te zetten, meldt de krant El Financiero.

Maar waarom dat briefje? Het figuur heeft het nummer 10 erin, wat het rugnummer is dat Messi draagt. De krant meldt verder dat de Centrale Bank ook overweegt om ‘La Scaloneta’ op de achterkant van het biljet te plaatsen, de bijnaam van WK-manager Lionel Scaloni.

Volgens El Financiero is het idee afkomstig van een medewerker van de Argentijnse Centrale Bank. De gedachte wordt nu serieus bekeken.

Voorzitter Eduardo Hecker en Lisandro Cleri, een van de directeuren, waren het erover eens dat het ontwerp van de bankbiljetten ‘de verzamelgeest van Argentijnen zou aanwakkeren’.