VIDEO: Guyanese president laat dansmoves zien op kerstgala

De Guyanese president Mohamed Irfaan Ali kon afgelopen zondag niet stil blijven staan, toen het bekende nummer ‘Action’ van Terror Fabulous werd afgedraaid. Het 42-jarige staatshoofd liet midden op de dansvloer zijn dansmoves op het old skool bubbling nummer zien.

Hij was te gast op een Charity Christmas Ball in de Marriott Ballroom in Georgetown dat door zijn vrouw, de Guyanese first lady Arya Ali, was georganiseerd.

“Na een druk en bewogen jaar hebben we even stilgestaan om tot rust te komen, voordat we het harde werk hervatten dat voor ons ligt”, aldus de first lady hierover.

Ze was samen met haar man op de dansvloer, maar hield zich anders dan de president in. Bekijk de beelden waar de president even los gaat hieronder:

(video via BIG SMITH News WATCH)