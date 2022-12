Urban Kawina band Passion naar Suriname voor optredens

De populaire Surinaams-Nederlandse formatie Passion, is vanmorgen vanaf Schiphol vertrokken naar Suriname. De Urban Kawina band is door Hardcore Entertainment naar Suriname gehaald voor een aantal optredens rond de feestdagen.

De kick-off is op een uniek event vrijdag 23 december in Courtyard by Marriott Paramaribo, waar Kawina en Bollywood voor het eerst bij elkaar komen. Naast Passion zijn ook Lucky Singh en Raoel Bechan van de partij, dus het beloofd een waar fusion spektakel te worden.

Passion staat daarnaast op diverse andere podia waaronder op 29 december samen met La Rouge uit Amsterdam in Courtyard by Marriott en op 30 december bij Old Town pop-up aan de Heerenstraat in Paramaribo.

De verschillende events vind je terug hier op de Facebookpagina van Hardcore Entertainment. Voor vragen over kaarten en feesten kun je contact met de organisatie opnemen op het nummer 597 8519090.

Informatie over het boeken van de band Passion kan via 597 8924434