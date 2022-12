Pizzabezorger op bromfiets aangereden door vrouw in terreinwagen

Een bezorger op een bromfiets die onderweg was om pizza’s te leveren is dinsdagavond aangereden door vrouw in een terreinwagen. Dit gebeurde rond 22.30u op de hoek van de Johannes Mungrastraat en de Kolonistenweg in Suriname.

De bromfiets van de jongeman kwam daarbij deels onder het voertuig terecht (foto). De bromfietser klaagde en is met een zogeheten visum van de Surinaamse politie, doorverwezen voor een checkup bij de Spoedeisende Hulp (SEH).

Vernomen wordt dat de bestuurster de rijbaan van de bromfietser heeft doorkruist en zo de aanrijding heeft veroorzaakt. Beide vervoersmiddelen raakten beschadigd.

De bezorger die voor Pizzahut leverde, liet weten dat het de vijfde aanrijding op deze bromfiets dit jaar is. Omstanders adviseerden hem om niet meer op de brom te stappen omdat hij de afgelopen vijf keer geluk heeft gehad, maar het de volgende fataal zou kunnen aflopen.