Ondanks verbod wisselt Imex Cambio toch via zijloket

Ondanks het Imex cambio aan de Frederik Derbystraat vanaf 5 september verboden is om het bedrijf van wisselkantoor uit te oefenen, gebeurt dat tot de dag van vandaag nog. Via het zijloket wordt er toch gewisseld.

Buurtbewoners hebben via onze hotline hun bezorgdheid geuit over de illegale opening van de cambio. Waterkant ging op onderzoek uit en daarbij is gebleken dat het wisselkantoor inderdaad geld wisselt.

Klanten krijgen daarbij via een zijloket (foto onder) een bon zonder de naam van het bedrijf. Het gaat om een zogenoemde calculatorbon.

De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) liet op 3 oktober in een bekendmaking weten dat er aan Imex NV geen vergunning is verstrekt voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor. Het is Imex dus verboden het bedrijf van wisselkantoor uit te oefenen.

“Conform het bepaalde in artikel 5 lid 1c van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 is het onmiddellijk intredend rechtsgevolg hiervan het verbod ter uitoefening van het bedrijf van wisselkantoor door Imex NV”, liet de CBvS-governor weten.

In een reactie liet de cambio toen weten dat zij met stijgende verbazing kennis genomen heeft van het besluit van de CBvS om niet tot verlenging van haar vergunning over te gaan.

“Imex acht dit besluit volstrekt ongegrond en zal juridische stappen nemen. Imex zal door tussenkomst van mr. Serena Muntslag-Essed de onafhankelijke rechter verzoeken een uitspraak te doen over het onrecht en vermeend doel achter de handelingen en opstelling van de huidige CBvS contra Imex”, aldus het bedrijf in een uitgegeven verklaring.