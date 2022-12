Vandaag nationale feestdag in Argentinië voor WK-viering

De Argentijnse regering heeft vandaag uitgeroepen tot een nationale feestdag, zodat het hele land ‘hun diepste vreugde voor het nationale team kan uiten’.

Het Argentijnse team zal de WK-triomf vieren in Buenos Aires bij de Obelisk, het monument dat traditioneel het centrum is van sportfeesten, heeft de federatie maandag laten weten.

De selectie vertrekt vandaag om 12.00 uur naar de Obelisk om de wereldtitel met de fans te vieren, meldt de Argentijnse voetbalbond (AFA) op haar officiële Twitter-account.

De ploeg zal vandaag in de vroege uren in het land aankomen met een vlucht van een staatsluchtvaartmaatschappij en de nacht doorbrengen in het trainingscentrum van de federatie in de buurt van de luchthaven, volgens berichten van lokale media.

Argentinië versloeg Frankrijk met 4-2 na strafschoppen na een 3-3 gelijkspel in een spannende wedstrijd die door velen wordt bestempeld als een van de beste finales in de WK-geschiedenis.

Argentijnen, die in alle hoeken van het land de straat op gingen na het winnen van hun derde WK, kijken reikhalzend uit naar de komst van het team om de festiviteiten voort te zetten.

“Ik wil in Argentinië zijn om te zien hoe gek het is”, zei aanvoerder Lionel Messi. “Ik wil dat ze op me wachten, ik kan niet wachten om daarheen te gaan en ervan te genieten met hen”.