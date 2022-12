Bejaarde vrouw onwel bij registratie voor kerstpakket Leger des Heils

Maandag is het Leger des Heils in Suriname gestart met de registratie om in aanmerking te komen voor een kerstpakket. Er was sprake van een enorme drukte; meer dan honderd personen stonden voor de poort.

Het streven was om maandag vijf honderd personen te registreren. Aanstaande vrijdag worden de pakketten uitgedeeld aan personen die hebben laten registreren.

Er was sprake van een menigte met zowel jongeren als ouderen. Op een gegeven moment werd een bejaarde vrouw die zich in de menigte bevond, onwel. Er werd terstond een ambulance door de aanwezige politieagenten ingeschakeld.

De vrouw werd voor verdere medische hulp naar het ziekenhuis afgevoerd.

De drukte: