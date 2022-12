100 jaar voor Erona Boldewijn van Nickerie

Erona Georgstina Elia Boldewijn heeft op maandag 19 december haar honderdste verjaardag gevierd. Dit heuglijk feit is niet onopgemerkt voorbij gegaan, want de jarige kreeg bezoek van districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan die de regering van Suriname vertegenwoordigde.

Na de jarige gefeliciteerd te hebben, overhandigde de dc enkele presentjes aan haar. Namens president Chandrikapersad Santokhi en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry kreeg de jarige een geldsbedrag en een bloemstuk. Van de burgermoeder kreeg de 100-jarige een pakket en een aandenken.

Boldewijn is geboren op 19 december 1922 in het district Nickerie. Haar ouders waren Benjamin Lugaard Glad en Elisabeth Francis-Boldewijn. Ze komt uit een gezin van 9 kinderen, waarvan ze de derde tevens laatste en langst levende van haar generatie is.

In 1955 trouwde Boldewijn met Fredrik Maximlliaan Castillion. Zij kregen samen 6 kinderen (5 meisjes en 1 jongen) en hebben gewoond op respectievelijk Klein Henarpolder Serie 10 en als laatst weer te Klein Henarpolder aan de Duytseweg, waar nog steeds het ouderlijk huis staat.

Een dochter is reeds overleden. Boldewijn heeft 24 kleinkinderen, 48 achterkleinkinderen en achter achterkleinkinderen. De familie telt dus 78 nakomelingen.

De 100-jarige heeft naar haar zeggen een vruchtbaar leven gehad met haar man. Het ging niet altijd van een leien dakje, maar zij hebben het volgehouden met elkaar totdat de man kwam te overlijden.

Boldewijn zegt dat ze altijd behulpzaam is geweest tegenover anderen. Ze houdt van planten en heeft dat op zeer hoge leeftijd nog gedaan. Ze plantte oerdi en cassave in de Henarpolder. Boldewijn kan ook lekker koken waaronder een echte bigisma patu.