Verslagenheid na tragische dood bandleden op snelweg A6

De twee mannen die zondagmorgen omkwamen bij een tragisch auto-ongeluk op de snelweg A6 tussen Lelystad-Noord en Lelystad, zijn Vishal Sharma Kamta en Nizaam Dahoe Hoessein. Ze waren verbonden aan de Hindoestaanse muziekformatie DanceXotica.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de band in de nacht van zaterdag op zondag een optreden had in Roden, vlakbij Groningen, in het Noorden van Nederland. De twee zouden na afloop op de terugweg, met hun voertuig van de weg zijn geraakt en in een greppel langs de snelweg terecht zijn gekomen.

De politie kreeg zondag rond 08.00u een melding dat er een auto naast de weg was beland.

“Het zou kunnen dat gladheid een rol heeft gespeeld. Het kan ook zijn dat het eerder in de nacht is gebeurd, dat is onzeker. We gaan uit van een eenzijdig ongeluk”, aldus de politie die de exacte oorzaak van het ongeval nog onderzoekt.

Velen in de Hindoestaanse muziekwereld hebben met verslagenheid gereageerd op de plotselinge dood van de twee mannen.