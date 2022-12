Ruim 300 grondpapieren uitgereikt in Saramacca

“Het is belangrijk dat mensen grond krijgen. Grond is nodig voor bewoning, landbouw en productie.” Deze woorden sprak de Surinaamse president Santokhi uit op zaterdag 17 december 2022 bij de uitgifte van grondbescheiden – en wel voor de tweede keer dit jaar in het district Saramacca.

Volgens het staatshoofd van Suriname is het tijd dat eenieder in Saramacca zijn grondpapieren krijgt. “De mensen hebben te lang gewacht op een stukje zekerheid en wij als regering hebben als doel dat elke Surinamer een stukje grond krijgt,” aldus president Santokhi op het districtscommissariaat te Saramacca, waar iets meer dan 300 burgers hun bereidverklaring of toewijzingsbeschikkingen in ontvangst mochten nemen.

Bij de uitreiking waren verder aanwezig: first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, parlementsvoorzitter Marinus Bee, minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer, districtscommissaris Sherin Bansi-Durga en de parlementariërs Radjendrekoemar Debie en Mahinder Jogi.

President Santokhi riep de bewoners van Saramacca op om de productiecapaciteit te verhogen. De eigen productie moet opgevoerd worden zodat de Caricomlanden in elkaars voedselbehoefte kunnen voorzien. Daarnaast biedt de regering ook landbouwgrond aan buitenlandse investeerders voor productie, wel tegen de voorwaarde dat Surinamers opgeleid worden in de agrarische sector. “Dat is de richting die we moeten opgaan,” merkt het staatshoofd op. Hij zegt dat de productie opgang moet komen in het kader van voedselzekerheid. “Daarvoor hebben we grond nodig en de regering heeft een beleid ontwikkeld zodat eenieder in aanmerking komt voor een stukje grond,” geeft president Santokhi verder aan.

Het staatshoofd wijst verder erop dat de regering zich heeft gehouden aan de belofte om dwars door het heel land grondbeschikkingen te verstrekken. Albina staat nog op de agenda voor dit jaar. De president garandeert dat ook in 2023 de regering het beleid zal voortzetten om eenieder te voorzien van een stukje grond.

Minister Vorswijk gaf aan dat zij samen met haar team steeds probeert de achterstanden in te lopen. De burgers van Saramacca die een grondbescheiden hebben ontvangen, hebben langer dan 10 jaren moeten wachten. Het gaat om aanvragen die reeds jaren zijn gedaan. De bewindsvrouw gaf verder aan dat het ministerie voor dit jaar tussen de 10.000 en 15.000 grondbescheiden heeft uitgereikt. “En in 2023 gaan we verder om nog meer burgers te voorzien van een stukje grond.”

Vorswijk deed het verzoek aan de burgers van Saramacca om hun zaken binnen zes maanden in orde te maken. “Gaat u naar het MI-GLIS om uw administratieve zaken af te handelen. Verzuimt u dit te doen, dan is de kans groot dat u uw beschikking kwijtraakt,” aldus de minister.