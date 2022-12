Nog een verdachte in moordzaak 26-jarige Etchevery aangehouden

In de levensberovingszaak van de 26-jarige Etchevery Kasantirto heeft de politie in Suriname nog een verdachte aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om de 46-jarige S.B.

Op dinsdag 13 december werd het slachtoffer voorover gebogen op de passagiersstoel van een grijze auto in de verbindingsweg tussen Van Hattem- en Libanonweg aangetroffen, met zijn hoofd op de vloer. Zijn lichaam vertoonde een schotwond in de hals en was met bloed besmeurd.

In belang van het onderzoek heeft Kapitale Delicten de beide verdachten bij proces-verbaal gehoord en bij een hulpofficier voorgeleid.

Eerder was al een verdachte aangehouden Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld.

Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat het aandeel van de verdachten in deze zaak is. Het onderzoek duurt voort.