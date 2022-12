Live-toespraak premier Rutte over Nederlands slavernijverleden

De Nederlandse premier Mark Rutte houdt vandaag om 15.00u (11.00u Surinaamse tijd) een live-toespraak over het slavernijverleden en zal namens de Nederlandse Staat daarvoor mogelijk excuses voor aanbieden.

Rutte gaat in zijn toespraak in op het rapport Ketenen van het verleden van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Daarin krijgt het kabinet het advies om excuses te maken. Het rapport gaat over de periode tussen de zeventiende eeuw en 1 juli 1863, de dag waarop de slavernij formeel werd afgeschaft. Ook gaat het rapport over de gevolgen van de slavernij.

De adviescommissie adviseert hierin dat Nederland moet erkennen dat de slavernij en slavenhandel misdrijven zijn tegen de menselijkheid en dat de gevolgen nog altijd voelbaar zijn. Het kabinet moet volgens de commissie opdracht geven voor een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden en moet van 1 juli een nationale herdenkingsdag maken.

De premier houdt zijn toespraak om 15.00 uur Nederlandse tijd (11.00u in Suriname) vanuit het Nationaal Archief in Den Haag. Of Nederland vandaag daadwerkelijk excuses maakt, wilde hij de afgelopen weken nog niet zeggen. Het wordt een ‘betekenisvol moment’, zei hij.

De toespraak is live te volgen via een extra NOS-uitzending op NPO 1, van 14.40 tot 15.55 uur Nederlandse tijd. In Suriname zullen de Nederlandse ambassade en ATV live gaan.

In Den Haag zijn een aantal mensen is uitgenodigd om de speech van premier Rutte bij te wonen. Het gaat om de belangengroepen en politieke vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Suriname. Na de toespraak volgt in het Nationaal Archief een besloten bijeenkomst waarin de Nederlandse politici besloten (zonder pers) in gesprek gaan met de genodigden.

Verschillende leden van het Nederlandse kabinet zijn afgelopen weekend overgevlogen naar de zes Caribische eilanden en Suriname. Zij zullen na de toespraak van Rutte in gesprek gaan met politici en betrokken inwoners.

Waarschijnlijk zullen ze vertellen waarom Nederland excuses wil maken; wat het per eiland, Suriname en voor Nederland zal kunnen betekenen. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming; D66) zal dit namens het kabinet in Suriname doen. (via caribischnetwerk.ntr.nl)