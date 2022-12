Jaloerse vrouw slaat arm ex-man kapot

De politie in Suriname heeft de 25-jarige Monika M. zaterdag in verzekering gesteld, omdat ze haar ex-man een armfractuur zou hebben bezorgd.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte en haar ex al drie jaar geen relatie meer hebben. Monika is afgelopen week thuis bij haar ex geweest. Ze probeerde het huis binnen te gaan, maar op dat moment hield haar ex haar tegen.

De vrouw pakte een stuk hout uit haar tas en sloeg daarmee keihard op de arm van haar ex. Vanwege de slag liep de ex een breuk aan zijn arm op.

De politie werd hierover gewaarschuwd, die de vrouw na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering heeft gesteld.

Volgens de politie kan de vrouw het niet verkroppen dat haar man zijn leven met een andere vrouw voortzet.